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Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti

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Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti
15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü dolayısıyla Samsunlular Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet tuttu.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü dolayısıyla Samsunlular Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet tuttu. Meydanda uyuyan bazı vatandaşlar üstlerini Türk bayrağı ile kapatırken, çocuklar ise seyyar arabaların ve çadırların içerisinde uyudu.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması, tüm Turkiye'de olduğu gibi Samsun'da da coşkuyla kutlandı. Darbe girişiminin 1. yıldönümünde Samsun'daki etkinlikler dün akşam saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Kur'an-i Kerim tilaveti ve dualarla başlayan program ilahiler ile devam etti. Memur-Sen Samsun Şubesi üyeleri 249 darbe şehidinin isminin yazılı olduğu tişörtlerle sahneye çıkarak, bütün şehitlerin ismi anons edilerek yoklama yaptılar. Meydanda toplanan kalabalık, her şehidin ismi söylendiğinde "burada" diye bağırdı. Daha sonra sahne alan engelli Alihan Yörük'ün "Şehitler ölmez" ilahisini okuması herkesi duygulandırdı. İlahinin ardından tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak saat 00.13'te sala okundu. Salanın ardından AK Parti tarafından hazırlanan darbe teşebbüsü belgeseli gösterildi. Belgeselde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadılar.

Gece geç saatlerde TBMM'den halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenmesi dev ekrandan meydana yansıtıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bazı vatandaşlar meydanda ve sokaklarda üstlerine Türk bayrağı sererek uyudular. Uyuyan çocukların üstleri de Türk bayrağı ile örtüldü. Çocukların seyyar satıcı arabasının üstünde ve çadırlarda uyuması ise dikkatleri üzerine çekti.

Sabaha kadar süren program, etkinliklerin ardından meydanda binlerce kişi tarafından kılınan sabah namazı ile sonlandı.

Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti

Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti

Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti

Samsun’da 15 Temmuz Nöbeti

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