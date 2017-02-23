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Samsun’da 2 Kişinin Silahla Yaralanma Olayı Zanlısı Tutuklandı

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Samsun’da 2 Kişinin Silahla Yaralanma Olayı Zanlısı Tutuklandı
Samsun'da 2 kişiyi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişiyi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kore Sokak üzerinde saat 23.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan C.A.(38)'nın boynunu sıyıran kurşun, E.K.(27)'nin sağ bacağından girip çıktı. Yaralanan şahıslar, kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri iki kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen A.S.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S., saat 23.30 sıralarında tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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