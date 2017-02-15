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Samsun’da 2023’e Kadar 3 Bin Km Beton Yol Yapılacak

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Samsun’da 2023’e Kadar 3 Bin Km Beton Yol Yapılacak
Son iki yılda 750 km köy grup yolunu betonla kaplayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023'e kadar 3 bin km daha beton yol yapmayı hedefliyor.

Son iki yılda 750 km köy grup yolunu betonla kaplayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023'e kadar 3 bin km daha beton yol yapmayı hedefliyor.

Samsun'un 17 ilçesine bağlı 966 köyünde oturan toplam 448 bin kişi, yaklaşık 100 yıldır yaşadığı yol problemini Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle çözüyor. Köylerdeki grup yol sorununu kalıcı ve uzun vadeli olarak çözmek için iki yıl önce başlattığı beton yol uygulamalarını benimseyen belediye, çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve kolaylaştırmak adına ulaşım yatırımlarına büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2 yılda 750 kilometre beton yol imalatı gerçekleştirerek, çok sayıdaki köyün yol sorununu çözdü. Kentin 2019 ve 2023 projeksiyonlarına ilişkin beton yol yatırım ve planlama çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2019'a kadar bin km, sondaki süreçte de 2 bin km beton yol yaparak toplamda 3 bin kilometrelik beton yol yatırımı gerçekleştirecek.

Beton yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, bu konuda çok önemli adımlar atarak büyük mesafe kat ettiklerini söyledi. Endüstriyel anlamda bir ilki başardıklarını ifade eden Mustafa Yurt, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak beton yolu 11 yıldır uygulamaktayız. Köy yolları da bize bağlandıktan sonra son 2,5 senedir çok yoğun bir programla bunu sürdürmekteyiz. Endüstriyel anlamda da bir ilki başarmış durumdayız. Son iki yılda 750 km beton yolu yaparak önemli bir hizmeti başarıyla gerçekleştirdik. Bunun 200 kilometresi silindirle sıkıştırılmış beton, 550 kilometresi ise geleneksel beton yoldur. Beton yol uygulamasını Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın talimatlarıyla bir politika olarak sürdürmeye devam edeceğiz. 2019'a kadar 1000 km, 2019'dan sonraki 5 yılda da 2 bin km beton yol yapmayı planladık. Bunu yaptığımız takdirde köy yollarımızın büyük bölümünü beton yol konforuna kavuşturmuş olacağız" dedi.

Samsun’da 2023’e Kadar 3 Bin Km Beton Yol Yapılacak

Samsun’da 2023’e Kadar 3 Bin Km Beton Yol Yapılacak

Samsun’da 2023’e Kadar 3 Bin Km Beton Yol Yapılacak

Samsun’da 2023’e Kadar 3 Bin Km Beton Yol Yapılacak

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