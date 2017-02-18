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Samsun’da Aranan Şahıslara Şafak Operasyonu: 24 Gözaltı

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Samsun’da Aranan Şahıslara Şafak Operasyonu: 24 Gözaltı
Samsun'da polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan ve ifadelerinden...

Samsun'da polisinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan ve ifadelerinden dolayı aranan toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke geneli olduğu gibi Samsun il genelinde de aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahılar Bürosu ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli polislerden oluşan 95 ekip ve 283 polisle 96 adrese eş zamanlık baskın düzenlendi. Sabaha karşı düzenlenen operasyon gün boyu devam etti.

Yapılan aramalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu tarafından hakkında 7 yıl hapis cezasına bulunan A.A.(36), 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K.(43), 3 yıl 9 ay hapis cezası olan E.Y., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.O. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.D.(43), ifadeleri bulunduğu gerekçesiyle aranan C.Ş.(21), M.G.(18) ve V.B. (32) ile birlikte toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 24 kişi adliyelere sevk edildi.

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