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Samsun’da Bıçakla Yaralama

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Samsun’da Bıçakla Yaralama
Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi.

Samsun'da bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. (56), tasma takmadan köpeğini gezdiren 19 yaşındaki M.U.'yu uyardı. İnsanlara saldırma ihtimaline karşı köpeğe tasma takmasını isteyen İ.K., M.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sırtından yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.K. tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan M.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda ifadesi alınan M.U., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.U., serbest bırakıldı.

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