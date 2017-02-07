Samsun’da Bıçakla Yaralama Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da, bıçakla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, bıçakla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Doğan Ç.(24) ile Okan D.(27) yaralanarak hastanelik oldu. Okan D. Gazi Devlet Hastanesinde, Doğan Ç. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Karnından bıçaklanan Doğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklama olayına karışan 2 kişi ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 kişinin bıçakla yaralanması olayına karıştıkları ileri sürüyen M.C.B.(21) ve H.G.'yi (18) bugün yakalayarak gözaltına aldı. H.G. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine telim edildi. İfadesi alınan M.C.B., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, H.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.