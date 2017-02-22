Samsun’da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan G.G.Ö.(24), sol koltuk altının 3 yerinden yaralandı. Yaralı genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Bıçakla yaralama olayını yaptığı iddia edilen E.Ç.(20) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.