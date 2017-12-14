Samsun’da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kişinin Aracı Gasp Edildi

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanıp aracı gasp edildi.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanıp aracı gasp edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Badırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat K.(38) bıçaklı saldırıya uğrayıp sol kalçasından yaralanarak otomobili gasp edildi. 4 kişi oldukları ile sürülen kimliği belirsiz şahıslar gasp ettikleri araçla kaçtılar. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vedat K. tedavi altına alındı. Jandarma kaçan kimliği belirsiz şahısların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.