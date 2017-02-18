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Samsun’da Bildiri Dağıtımında Gerginlik: 1 Yaralı

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Samsun’da Bildiri Dağıtımında Gerginlik: 1 Yaralı
Samsun'da bir siyasi parti üyeleri tarafından yapılan bildiri dağıtımı sırasında yaşanan gerginlikte bir kişi yaralandı.

Samsun'da bir siyasi parti üyeleri tarafından yapılan bildiri dağıtımı sırasında yaşanan gerginlikte bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidinde bildiri dağıtan Komünist Parti üyeleri, bazı vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar ile bildiri dağıtan grup arasında yaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesiyle bir kişi yaralandı. Kavgada burnundan yaralanan Türkiye Komünist Partisi üyesi Hakan Ç., olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştirip kaçtığı iddia edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun’da Bildiri Dağıtımında Gerginlik: 1 Yaralı

Samsun’da Bildiri Dağıtımında Gerginlik: 1 Yaralı

Samsun’da Bildiri Dağıtımında Gerginlik: 1 Yaralı

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