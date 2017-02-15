Samsun’da Bylock’tan 20 Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da merkezli Çarşamba ilçesi ve Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri...

Samsun'da merkezli Çarşamba ilçesi ve Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 20 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ilçeleri ile Çarşamba ilçesi ve Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 20 öğretmen bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.