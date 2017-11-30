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Samsun'da çıkan yangında 3 kişilik aile ölümden döndü

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Samsun'da çıkan yangında 3 kişilik aile ölümden döndü
Samsun’da çıkan yangında 3 kişilik aile ölümden döndü.

Yangın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Nuri Cerit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Çimen, 2 çocuğu ile birlikte evde ikamet ettiği sırada iddiaya göre engelli olan çocuğu Emre Çimen, evde bulunan yatağı ateşe verdi. Yatağın yanmasıyla alevler bir anda tüm odaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, evi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Yangın sırasında komşular tarafından evden çıkarılan anne ve 2 çocuğu olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Yangın söndürüldüğünde tüm eşyaların yanmış olduğu belirlendi.

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