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Samsun’da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı

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Samsun’da Deaş Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik istihbari çalışma sonucu 3 gün önce Samsun'un Canik ilçesinde 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda Soğuksu Mahallesi'nde Imad Salah Mohammed Mohammed (30) ve Omar Kawan Atıyah Atıyah'ı (20) gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 2 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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