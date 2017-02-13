Samsun’da Doğalgaz Kesintisine 4 Gözaltı

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun'da doğalgaz ana hat borusunun delinmesine neden olan, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını...

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun'da doğalgaz ana hat borusunun delinmesine neden olan, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Samsun Valiliği resmi internet sitesinde son dakika başlığı altında yayımlanan açıklamada, "Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.