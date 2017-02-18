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Samsun’da Doğalgaz Zehirlenmesi

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Samsun’da Doğalgaz Zehirlenmesi
Samsun'da evinde doğalgaz kaçağından zehirlenen bir kadın hastanelik oldu.

Samsun'da evinde doğalgaz kaçağından zehirlenen bir kadın hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Muradiye Sokak'ta oturan Serpil Temiz'in ev işleriyle uğraştığı sırada evde doğalgaz kaçağı meydana geldi. Evde yalnız olan ve gaz sızıntısını fark edemeyen Serpil Temiz, sızan gazı teneffüs edince bir anda kendinden geçti. Fenalaştığını hisseden Temiz, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri polis eşliğinde yardım isteyen kadının evine gitti. Gaz sızıntısının tüm binayı kapladığını tespit eden ekipler Serpil Temiz'i evinde baygın vaziyette buldu.

Doğalgazdan zehirlenen kadın, olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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