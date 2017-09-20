Samsun’da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da başkalarının kimliklerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın, 5 kişi gözaltına...

Samsun'da başkalarının kimliklerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da başkalarının kimliklerinin üzerilerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak sahte kimlik düzenleyip vatandaşların cep telefonları hatları üzerinden tablet ve cep telefonu aldıkları ve bu yolda da dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik polis operasyon başlattı. Samsun, Amasya ve Gaziantep illerinde bazı vatandaşları bu yolla dolandırıldıklarını tespit eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu H.Ç. (45), V.Ü. (27), S.D. (49), M.A.

(29) ve D.B. (21) adlı kızı gözaltına aldı. Üzerinde sahte kimlik çıkan H.Ç.'nin ayrıca dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi, "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.