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Samsun'da dünya rekor denemeleri yapılacak

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Samsun'da dünya rekor denemeleri yapılacak
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, dünyanın önemli ekstrem sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, dünyanın önemli ekstrem sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest" Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilecek

Kanyonda 17-19 Mayıs tarihlerinde base jump (serbest atlayış), slackline ve highline (yüksekte ip üstünde yürüme), kaya tırmanışı, kano ile paramotor branşlarında etkinlikler düzenlenecek. Festival, iki dünya rekoru denemesine de sahne olacak. İngiliz sporcu Jediah Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekor denemesi yapacak. Kanyonda 250 metre yükseklikteki iki tepe arasına gerilen halat üzerinde 100 saat geçirmeye çalışacak olan sporcu, bunu başarırsa rekorun sahibi olacak. Aynı branşta İngiliz Sarah Rixham da "İp üzerinde en uzun yürüyüş" gerçekleştirerek, bu alanda kadınlarda dünya rekorunu kırmaya çalışacak. Şahinkaya Kanyonu'nun iki yıl içinde 20 farklı ekstrem branşının aynı anda yapılabileceği parkura dönüştürülmesi planlanıyor. 

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