Samsun'da "Fetih Buluşması" programına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Biz yaşadığımız zaman Amerika çökecektir. Bugün Fatih Sultan Mehmed Han'ı...

Samsun'da "Fetih Buluşması" programına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Biz yaşadığımız zaman Amerika çökecektir. Bugün Fatih Sultan Mehmed Han'ı hala düzgün anlatamayanlara yazıklar olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce Samsun'da düzenlenen "Fetih Buluşması"na ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve sanatçı Uğur Işılak katıldı. Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed Han'ın hayatını ve İstanbul fethini anlattı. Prof. Dr. Şimşirgil, "Yabancılar kendilerinin birini bin, bizim binimizi ise bir yapıyor. Maalesef bu böyle. Tarihimizi doğru bilmek, doğru öğrenmek ve doğru anlamak zorundayız. Zira bu millet bir kere çıktı dışarı. Bugün bağımsızlık savaşının birinci adımını attık. Seni sildiler. Bunu bil, senin üzerine çarpıyı çektiler. Yaşama şansımız yok. Ancak yaşayacağız. Biz yaşadığımız zaman Amerika çökecek görün. Biz yaşadığımız an bunlar çökecek. Avrupa bugün onun için ayaklanıyor" diye konuştu.

Fetih 1453 filmini de eleştiren Şimşirgil, "Fatih Sultan Mehmed Han'ı hala düzgün anlatamayanlara yazıklar olsun. Gençler Fetih 1453 filmini hatırlayın. Fetih sırasında onu filmde tespihinin üzerinde tepinen bir adam olarak gösterdiler. Oysa ertesi gün Bizans'ın elçileri ona gelmiş ve ne istersen verelim demişlerdi. O genç ise kendilerine gelen elçilere, "Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Defolun" diye cevap verdi. 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece 67 tane gemiyi haliç'e indirdi. Bugün bazı tarihçi geçinenler bunlara inanmaz. Bunları yıkmaya çalışırlar. Onlara asla inanmayın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Uğur Işılak, söylediği onlarca türkü ile salonu hıncahınç dolduran katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.