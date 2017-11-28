Samsun’da Fetö’den 11 Kişi Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce Samsun il merkezi ile Bafra, 19 Mayıs, Çarşamba ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen üniversite öğrencileri, kamudan ihraç edilenler ve örgüte ait kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanelerinin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 3'ü kadın 18 kişi gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 18 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 11 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.