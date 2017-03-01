Samsun’da Fetö’den 21 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk...

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce Samsun il merkezi ile Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Alaçam illerinde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları öğrenilen ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen 21 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve flaş belleklere el konulmuştu.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 21 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.