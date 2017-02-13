Samsun’da Fetö’den Tutuklama Sayısı 726’ya Çıktı

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe soruşturması kapsamında 726 kamu personeli tutuklandı, bin 637 kişi...

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe soruşturması kapsamında 726 kamu personeli tutuklandı, bin 637 kişi ise memuriyetten çıkarıldı.

Samsun Valiliği, FETÖ/PDY darbe soruşturması güncel raporunu açıkladı. Rapora göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da kamu kurumlarında görevden alınan ve tutuklananlar hakkında bilgi verildi. Samsun'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen toplam 2 bin 147 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bin 120'si adli kontrole tabi tutulurken, 524 personel görevden uzaklaştırıldı, 277'si ise serbest bırakıldı. Memuriyetten çıkarılanların sayısı ise bin 637'ye ulaştı. Verilere göre, aralarında vali yardımcıları ve kaymakamların da bulunduğu toplam 726 kişi tutuklandı. 24 kişinin işlemi ise devam ediyor.