  • BIST 88.578
  • Altın 144,414
  • Dolar 3,6804
  • Euro 3,9007
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Samsun’da Fetö’den Tutuklama Sayısı 726’ya Çıktı

» »
Samsun’da Fetö’den Tutuklama Sayısı 726’ya Çıktı
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe soruşturması kapsamında 726 kamu personeli tutuklandı, bin 637 kişi...

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe soruşturması kapsamında 726 kamu personeli tutuklandı, bin 637 kişi ise memuriyetten çıkarıldı.

Samsun Valiliği, FETÖ/PDY darbe soruşturması güncel raporunu açıkladı. Rapora göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da kamu kurumlarında görevden alınan ve tutuklananlar hakkında bilgi verildi. Samsun'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen toplam 2 bin 147 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bin 120'si adli kontrole tabi tutulurken, 524 personel görevden uzaklaştırıldı, 277'si ise serbest bırakıldı. Memuriyetten çıkarılanların sayısı ise bin 637'ye ulaştı. Verilere göre, aralarında vali yardımcıları ve kaymakamların da bulunduğu toplam 726 kişi tutuklandı. 24 kişinin işlemi ise devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başörtülü Genç Kıza Minibüste Çirkin Saldırı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
  • Fetö Evlerinde Kalan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi13 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
  • Bylock’tan Adliyeye Sevk Edilen 3 Kişi Serbest13 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
  • 400 Yıllık Vaaz Kitabı Ele Geçirildi13 Şubat 2017 Pazartesi 16:53
  • 52 Dakikada Çelik Kasayı Delip, 6 Bin Lira Çaldılar13 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
  • El Bab’da Yaralanan Askerler İle Şehit Türkiye’ye Getirildi13 Şubat 2017 Pazartesi 16:43
  • Ağrı’da Pazarın Çatısı Çöktü13 Şubat 2017 Pazartesi 16:38
  • Fetö Operasyonunda 11 Öğretmen Tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:33
  • Zehir Tacirlerine Jandarma’dan Ev Baskını13 Şubat 2017 Pazartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti