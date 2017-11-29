Samsun’da Fetö’den Yargılanan Savcıya 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken,...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan savcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, hakim olan eşi ise beraat etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Çorum Alaca Savcısı Muhammed T. ile tutuksuz bulunan hekim eşi Lütfiye T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Muhammed T. ile tutuksuz eşi Lütfiye T. suçlamaları kabul etmedi. Lütfiye T. beraat ederken, Muhammed T. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi.