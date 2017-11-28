Samsun’da Fetö’nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da örgütün "gaybubet evi" olarak kullandığı yerde...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da örgütün "gaybubet evi" olarak kullandığı yerde yakalanan eski öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan ve firarda olduğu öğrenilen İ.H.K. adlı şahıs için polis çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda İ.H.K.'yi 22 Kasım'da yakalayarak gözaltına aldı.

Örgüt tarafından "gaybubet evi" olarak kullanıldığı ileri sürülen evde bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen İ.H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren eski öğretmen tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.