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Samsun’da Fetö’yü Anımsatan Sokağın İsmi Değişti

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Samsun’da Fetö’yü Anımsatan Sokağın İsmi Değişti
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) anımsattığı gerekçesiyle Terme ilçesinde bulunan "Samanyolu" Sokağı'nın adının değiştirilmesi...

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) anımsattığı gerekçesiyle Terme ilçesinde bulunan "Samanyolu" Sokağı'nın adının değiştirilmesi için mecliste karar alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Mayıs ayı 9. Birleşiminin 1. Oturumuna ait meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 50 gündem maddesi oylanarak kabul edildi.

Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi ise Terme ilçesinde bulunan Samanyolu Sokağı oldu. FETÖ'yü anımsattığı gerekçesiyle sokağın adının değiştirilmesi yönünde konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyan Terme Belediyesinin teklifi, mecliste alınan karar doğrultusunda kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "Terme Belediyesi tarafından ilçede bulunan Samanyolu Sokağı'nın, malum terör örgütünü anımsattığı gerekçesiyle isminin değiştirilmesi yönünde bir talep aldık. Biz de bu sokağın malum yapıyı anımsattığı gerekçesini olumlu karşıladık. Durum itibariyle konuyu meclise taşıdık. Mecliste yapılan oylama sonucunda sokağın adının değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiş oldu. Bu nedenle mevcut Samanyolu Sokağı'nın adı "612. Sokak" olarak değiştirilecektir" dedi.

Samsun’da Fetö’yü Anımsatan Sokağın İsmi Değişti

Samsun’da Fetö’yü Anımsatan Sokağın İsmi Değişti

Samsun’da Fetö’yü Anımsatan Sokağın İsmi Değişti

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