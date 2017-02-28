Samsun’da Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından planlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 3'ü kadın toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili 6 mağdurun ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.