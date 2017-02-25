SAMSUN'DA GARİP İŞLER OLUYOR

‘’Meramızı aldınız, bari tarlalarımıza dokunmayın’’ demek için traktörleriyle Vali’ye gitmek isteyen Aşağıçinik halkının bu girişimi polis tarafından ite kaka engellenmişti.

Ki; ülkemizde derdini anlatmak isteyen halkımızdan üçü beşi bir araya geldiğinde, jandarma ve polisin insanları çiçeklerle karşıladığı görülmemiştir.

Mağdur edilmelerinin yanı, sıra itilip kakıldıklarını da iddia eden köy halkının polisten şikayetçi olmaları nedeniyle açılan davada, güvenlik görevlileri tazminata mahkum olmuş.

Mahkeme kararı kesinleşirse, devlet köy halkından bazılarına tazminat ödeyecek.

Davayı takip eden Avukat Alptekin Ocak, devleti zarara uğratma niyetinde olmadıklarını, bu nedenle hazineden ödenecek cezaların, güvenlik görevlilerine rücu edilmesi için başvuruda bulunacaklarını söylüyor.

Yazık.

Polis ve jandarma emir kulu sonuçta.

Güvenlik görevlilerinin yasal olmayan emri uygulamama hakkı da vardır ancak, aralarında orantısız güç kullananlara da rastlanıyor.

Buna rağmen güvenlik görevlileri kendilerine verilen görevi yerine getirir.

Lojistik Köy Projesi kılıfına uydurulduğu için inşaat devam ediyor ama bu olayın meydana geldiği sıradaki mahkeme kararları uygulanmış olsa, devlet vatandaşla karşı karşıya gelmeyecek, polis memurları da tazminata mahkum olmayacaklardı.

Boynunun neden eğri olduğu sorulan devenin ‘’nerem doğru ki’’ diye cevap vermesi gibi, Samsun’da özellikle Büyükşehir Belediyesinin birçok işi mahkeme duvarına tosluyor.

İşlerini, yüzlerine gözlerine bulaştırmakta mahir muhteremlerin mahkemelere taşınan hangi projesini sayayım.

Samsun’un önündeki o sivri yapının mesela zamanında inşaatı durmuştu.

Sorun yeni bir imar düzenlemesiyle aşıldı.

Sahil yolu projesi de, mahkemeler tarafından durdurulunca, projenin adı ‘sahil düzenlemesi’ olarak değiştirildi.

Saathane Meydanı düzenlemesi de mahkeme duvarına toslayan başka bir Büyükşehir projesidir.

Dün Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan TOKi yapımı 205 dairenin satışı sırasında izdiham oluştuğu için açılan ihalenin iptalini söylemeyeceğim bile.

Bir de şu ‘’dükkanlarını boşaltın‘’ diye kendilerine tebligat gönderilen Gülsan esnafının başına gelen durum var.

Büyükşehir Belediyesinin Gülsan Sanayiyi yıkıp orada yeni bir düzenleme yapmak istemesini anlıyorum.

Ama esnafların, alın teri dökerek sahip oldukları dükkanlarına karşılık Büyükşehir Belediyesinden hem kendilerine yeni bir yer gösterilmesini, hem de bedelini isteme hakları vardır.

Ama Büyükşehir bunu yapmıyor.

Samsun’da garip işler oluyor yani.