​Samsun’da gaz ve toz kirliliği

İstihdam yaratmayan sanayi kuruluşları ve termik santraların gaz kirliliğinin yanında yeşil alan yokluğundan kaynaklanan toz kirliliği Samsun’a kabus gibi çöküyor. Özellikle İlkadım ilçesinin yarım tas şeklinde ve ana yolların denize dikey değil; paralel oluşu nedeniyle kirli hava ilçede hapis oluyor ve insanlar zehir ve toz soluyor.

Gaz ve toz kirliliğinde ilk sırada yer alan Türkiye’nin tek ilçesi İlkadım’da bazen gaz kirliliğinden göz gözü görmüyor, toz kirliliğinden insanlar toz soluyor. Toz alerjisi yüzünden tüm hastanelerin alerji servisleri dolu.

Adeta çamur yağıyor. Açıkta çamaşır kurutulamıyor. Dün yıkanan araç bugün kirleniyor. Balkonların her gün akıtılması gerekiyor. Havaların ısınmasıyla ya evlerde nefessiz kalacağız ya da dışarıdaki partikül kirlilik; toz toprak içeriye dolacak. Hafif bir rüzgarda, araç geçerken havalanan tozu yutuyoruz.

Eskiden yağmurlu havalarda bile sokaklar yıkanırdı. Denizden vidanjörü doldurup sokakları yıkamak bu kadar mı zor? Yoksa İlkadım halkı bu hizmeti hak etmiyor mu? Hizmet ertelenirse, sonra yapmaya vakit bulunamayabilir. Zaman hazırlanmanızı beklemez. Gelecek de bir gün gelecek. Muhtemel bir erken yerel seçimde bunun hesabı sorulur.

TSK’ dan RAKKA’YA operasyon

Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın 15-17 Mayıs’ta gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Gen Sek Yrd ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ABD’ye gitti.

Türkiye’nin IŞİD’e karşı Rakka’ya Tel abyad üzerinden yapacağı operasyon anlatılacak ve karşılığında Fethullah Gülen istenecek. Barzani ve Talabani’ye kimlik ve kişilik veren Özal’’dan ders alınsaydı, PYD lideri Salih Muslim’e pasaport, kimlik ve kişilik verilir, İstanbul’da kırmızı halı döşeyerek T.C.Devleti’nin Başbakanı’yla görüştürülür müydü?

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

‘Tarihi tekerrür’ diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? M.A.Ersoy

Mehmetçiğin kanıyla IŞİD’den alınan yerler PKK/PYD’ye devrediliyor. ABD ve Rus Askerleriyle PKK/PYD mensupları sınırlarımızı kontrol altına alıyor, nöbet kulübesinde Mehmetçik PKK/PYD’li keskin nişancı tarafından şehit ediliyor, Türk Ordusu sınır ötesi operasyon yapmıyor veya yapamıyor, ancak Suriye’nin 150 km içinde IŞİD’le savaşıyor ve TSK 75 Bordo Bereli şehit ve yüzden fazla gazi veriyor.