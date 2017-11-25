Samsun'da hala başlık parası alınıyor

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, " Samsun'un özellikle iç kesimlerindeki ilçelerinde başlık parası devam ediyor. 60 bin liraya kadar varan başlık parası alınıyor " dedi.

Samsun'da erken yaşta evliliği önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor. Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık ile yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Kurulun çalışmaları hakkında bilgi veren Kınık, Samsun'da halen erken yaşta evlendirilmeye zorlanan genç kızlar olduğunu söyledi. Kadın ve kızların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için 110 kurum ve kuruluşun birlikte çalıştığını aktaran Kınık, "Maalesef günümüzde kadına yönelik şiddet arttı. Bunun azaltılması için uğraşıyoruz. Ayrıca kadınların istihdama katkı sağlaması için de mücadele ediyoruz. Ne yazık ki Samsun için erken yaşta evlilik bir sorun haline geldi. Bunun önüne geçilmesi için çalışmalara başladık. Samsun'un özellikle iç kesimlerindeki ilçelerinde başlık parası devam ediyor. Erken yaşta kızlar güzelliklerine göre 60 bin liraya kadar varan başlık parası ile evlendirilmeye mecbur bırakılıyor." ifadelerini kullandı. E.Caner CABBAR