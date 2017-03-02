SAMSUN'DA İKİNCİ TOKİ REZALETİ

Samsun'da 2013 yılında başlanan Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nda rezalet bitmiyor. Aralık 2016'da teslim süresi dolan konutlarda taşeron firma kovuldu. 422 hak sahibi mağdur oldu. İşçiler de maaş isyanı başlattı

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yapımına 2013 yılında başlanan ancak 625 günlük iş süresinin dolmasına rağmen halen konut sahiplerine anahtarları teslim edilemeyen Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nda konut sahiplerinin ardından işçiler de eylem yaptı. Bitmek bilmeyen inşaat olarak HedefHalk Gazetesi'nin birçok kez gündeme getirdiği Çay Mahallesi TOKİ Konutları'nın yüklenici firması Sarp Grup, "Adli makamlardan iflasımızı değil, iflasımızın ertelenmesini istedik" demişti.

KONUT SAHİPLERİNDEN MAİL VE MESAJ YAĞMURU

'Yüklenici firmayı' şikayet etmek üzere Külliye'ye gitmeyi planlayan, sosyal medya aracılığı ile gruplar oluşturan konut sahipleri, birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve TOKİ'ye, firmanın iş yapmadığını BİMER ve CİMER üzerinden bildirmişti. TOKİ de gelen yoğun taleplere Aralık 2016'da teslim edileceği mesajlarını atmıştı. O süre de doldu TOKİ mesajını yeniledi ve 'Ön görülen iş bitim tarihi 01.05.2017'dir" dedi. Mahkeme firmanın iflasını verdi, TOKİ de Sarp Grup'un hak edişini durdurdu. Konut sahipleri de yeni ihale olana kadar ve inşaat bitene kadar aylık olarak ödedikleri 'taksitlerin' durdurulmasını istiyor.

EYLEM OHAL'E TAKILDI

İflası onaylanan şirket işçileri alacakları için eylem yaptı. Ortada 420 konutun sahibi ve orada yıllardır emekleriyle çalışan işçiler kaldı. Samsun'da, çalıştıkları inşaat firmasının iflas etmesinin ardından paralarını alamayan işçiler inşaat önünde oturma eylemi yaptı. Aylardır maaşlarını alamadıklarını, barınaklarının olmadığını, elektrik ve sularının kesildiğini iddia eden inşaat çalışanları, seslerini duyurmak için inşaatın önünde toplandı. İşçiler, basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istedi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri işçileri, OHAL kapsamında izinsiz eylem yapamayacakları konusunda işçileri uyardı. Uyarıları dinleyen işçiler eylemlerini sonlandırdı.

FİRMA: PARALARI ÖDENECEK

Firmanın Samsun yetkilisi Mustafa Demir, "İşçilerin mağduriyeti ile ilgili olarak arkadaşlara açıklama yapıyoruz ama konuyu bir türlü algılamak istemiyorlar. Şu anda firma hakkında mahkeme kararıyla iflas kararı verildi. Bu karar nedeniyle bizim hak edişimize bloke konuldu. Ondan dolayı işçilere ödeme yapamıyoruz. Bunu anlatamadığımız için, can güvenliğim olmadığından şantiyeye gelemiyorum. Oradaki insanlar paralarını alacaklar. Müşavirimiz aracılığıyla işçilerden bütün dilekçeler toplandı. Ankara’ya gönderiliyor. Bunların ödemelerinin hepsi yapılacak. Herhangi bir kısıtlılık yok. Bunu kayyum heyeti oturacak işçilerin parasını ödeyecek. İşçilerin toplam 50-60 bin TL alacağı yoktur. Şu anda süreci bekliyoruz. İflas masası bu ödemeyi bize yapacak. İşçilerin parasının ödenmemesi gibi bir konu söz konusu değildir" dedi. Yunus KILIÇ - İHA