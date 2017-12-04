Samsun'da ilk olacak okulun temelleri atıldı

Özel Genç Adım Temel Lisesi Müdürü Abuzer Sürücü, güçlü öğretmen kadrosu ile şehir merkezinde eğitim öğretime hizmet verdiklerini belirterek, seneye Samsun'da ilk olacak olan 'Müstakil Fen Lisesi' açacaklarını söyledi

Özel Genç Adım Temel Lisesi Müdürü Hacı Abuzer Sürücü, güçlü öğretmen kadrosu ile şehir merkezinde eğitim öğretime hizmet verdiklerini belirterek, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Samsun'da ilk olacak olan 'Müstakil Fen Lisesi' açacaklarını söyledi.

Özel okulların 'nitelikli-niteliksiz' olarak ayrılmadığını belirten Okul Müdürü Sürücü, "Şimdi bazı devlet okulları kendilerini 'nitelikli okul' yapabilmek için projeler içerisindeler. Özel okullarda sonuçta kaliteli eğitimin yanında ticari olarak da bakmak zorunda. Başarılı olan öğrencilerin çoğu Fen ve Anadolu Lisesi'nde. Özel okullar sınavla öğrenci alabilir. Ancak belirli bir kontenjanda. Sınavsız aldığımızda bile istediğiniz öğrenci sayısını bulmakta zorlanıyorsunuz" dedi.

KURS VERME YETKİMİZ VAR

Özel Genç Adım Temel Lisesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Okul Müdürü Abuzer Sürücü, "160 öğrencimiz var. Şehir merkezinde olmamız birinci avantajımız. Ulaşım oldukça kolay. Devlet desteği de alabildiğimiz için tercih ediliyoruz. Ve en önemlisi güçlü öğretmen kadromuz. Baktığınızda her okulda aynı eğitimi alıyor öğrenciler. Anadolu Lisesi'ndeki ve buradaki öğrenci arasında hiçbir fark yok. Temel liselerin avantajlarından biri de kurs verme yetkisi var. Bizde akşam 9'a kadar kendi öğrencilerimize kurs verebiliyoruz" diye konuştu.

TECRÜBELİ EĞİTİMCİ KADROSU

Sürücü, "Güçlü bir eğitim kadromuz var. Ders saatleri dışında öğrenciler, sorularını nerede olursa olsun öğretmenlerine sorarlar ve cevaplarını bulurlar. Mesai kavramı yok bizde. Hocalarımızın hepsi 10 ila 15 yıldır öğretmenlik yapıyor, deneyimliler. Kurucumuzun da eğitim içerisinden gelmesi, eğitimci olarak bu işe bakması, en büyük kazancımız" dedi.

MÜSTAKİL FEN LİSESİ AÇIYORUZ

Samsun'da ilk defa 'Müstakil Fen Lisesi'ni açacaklarını söyleyen Özel Genç Adım Temel Lisesi Müdürü Abuzer Sürücü, "Taahhüdümüz var. 2019-2020 yılında Anadolu Lisesi'ne dönüşeceğiz. Ancak biz seneye 'Genç Adım' olarak Samsun'da ilk kez olacak olan Atakent'te, 'Müstakil Fen Lisesi'ni açıyoruz. Altyapısını oluşturduk. Bina çıktı. İç dizaynı oluşum sürecinde" ifadelerini kullandı.

SINAVLARDA BAŞARILI SONUÇLAR

Okul Müdürü Sürücü sözlerini şöyle tamamladı; "Özel eğitim kursumuz var. Atakent şubemizdeki öğrencilerin hedefi tıp veya bir alt lisanslar. Özel Eğitim Kursumuzdaki öğrencilerimize her hafta deneme yaparız. Sınavlarda çok iyi sonuçlar alıyorlar. Başarılarının artmasında büyük etki bu denemeler. Analiz yapıp, velilere bildiriyoruz. Eksikliklerini öğrencilere gösteriyoruz. Uygulama saatlerinde öğrenciler sorularını hocalarına soruyor. Sınava yakın zamanda ise kafes programını uygulayacağız." Barış GÖK

HHalk Gazetesi Eğitimci Köşe Yazarı Mehmet Aksoy ve Ekonomi ve Bölgeler Sorumlusu Noyan Alper Cabbar, Özel Genç Adım Temel Lisesi Müdürü Hacı Abuzer Sürücü'yü ziyaret etti.



Özel Genç Adım Temel Lisesi Müdürü Hacı Abuzer Sürücü: "Yeni sistemde eğitimci olmayan okul açamıyor. Okul kurucusu ve müdürü eğitimci olacak. Öğretmen olacak. Bu çok güzel uygulama. Eskiden yüksekokul mezunu 'müdür' oluyordu şimdi ise 'öğretmen' olacak. Ancak eğitim sisteminde denetim şart."