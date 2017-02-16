Samsun’da İstenmeyen Mesajlara 46 Bin 887 Tl Ceza

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü 2015-2017 arası "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle ilgililere 46 bin 887 TL idari para cezası uyguladı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü 2015-2017 arası "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle ilgililere 46 bin 887 TL idari para cezası uyguladı.

Samsun Ticaret İl Müdürü 2015-2017 yılları arası elektronik şikayet istatistik sonuçlarını açıkladı. Ticaret İl Müdürü Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, "6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a istinaden müdürlüğümüzün 2015-2017 yılları arasında elektronik şikayet istatistik sonuçları şöyle: Müdürlüğümüze 2 bin 789 şikayet geldi. Başka il müdürlüklerinden müdürlüğümüze havale edilen başvuru sayısı 100. Müdürlüğümüzden başka il müdürlüklerine havale edilen başvuru sayısı bin 348. İşlemi devam eden başvuru sayısı 426. Cezai işlem uygulanan işlem sayısı 26 ve bunlara 46 bin 887 TL cezai işlem uygulandı. Cezasız sonuçlanan başvuru sayısı 59. Eksik bilgiden dolayı işleme alınmayan başvuru sayısı 282. Vatandaş tarafından işlemi sonlandırılması istenen başvuru sayısı 4. 6563 sayılı Kanun kapsamında olmadığından işleme alınmayan başvuru sayısı 81. Vatandaş tarafından işlemi sonlandırılan başvuru sayısı 2. Tacir ve esnaf olmasından dolayı işleme alınmayan başvuru sayısı 5. 6563 sayılı Kanun kapsamında olmadığı düşünülen başvuru sayısı 284. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasını düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik geçen yıl Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Yönetmelik çerçevesinde istenmeyen ticari elektronik iletilere ilişkin başvurular, dilekçeyle Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabildiği gibi Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-devlet kapısı üzerinden ulaşılan Ticari Elektronik Şikayeti Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruyu değerlendiren bakanlık, bu sürece ilişkin tüketiciye bilgi veriyor. Her bir ticari elektronik ileti için bin 95 liradan 16 bin 443 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu ceza bir defada birden fazla gönderilebilen iletiler için 60 bin 293 liraya kadar çıkabiliyor. Şikayetler elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapılabiliyor. Söz konusu uyarınca onaylı olduğu kabul edilen veri tabanlarında iletişim bilgileri yer alan vatandaşlara gönderilen iletilere ilişkin olarak ise idari işlem uygulanamıyor. Şikayet başvurusunda bulunmuş olması, ileti gönderilmesinin reddedildiği anlamına gelmediği için ticari elektronik ileti almak istemeyen tüketicilerin öncelikle bu iletileri reddetme haklarını kullanmaları gerekiyor" dedi.