SAMSUN'DA İYİ ŞEYLER DE OLUYOR

Samsun Valisiyken 1985 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak kadar önemli bir ‘Devlet Adamıydı’ Rahmetli Mustafa Gönül.

Samsunspor O’nun görev yaptığı yıllarda yine ekonomik kriz yaşıyordu ki, kulüp her daim krizin içindeydi zaten.

O yıllardaki yöneticiler de, kulübe para bulmak için Vali’den yardım istemişler, Samsun’da kimsenin kendisini kırmayacağına inanan Rahmetli Vali de, Şehir Kulübündeki etkinlikte eline aldığı makbuzla gelenleri kapıda karşılamıştı.

Birisi Rahmetli Mansur Yılmaz olmak üzere sadece iki işadamı para verince de, Samsun’da görev yapmış önemli devlet adamlarından biri olan o Vali, elinde makbuzla öylece kala kalmıştı.

Buna benzer yardım kampanyasıyla ilgili girişimler son yıllarda da denendi.

Gülhan Restoran’daki son toplantı da yüze yakın kişi ve kuruluştan yardım sözü alınmış ama Fuat Köktaş’la birlikte sadece 5-6 işadamı sözünü tutmuştu.

Yardım kampanyalarına ilgi gösterilmiyordu.

Bunun elbette çeşitli nedenleri vardı.

Nedenlerden birisi de şehirdeki ‘’bir yol bulunur krizden nasıl olsa çıkılır’’ gibi bir anlayışın yaygın olmasıydı.

Ayrıca ‘’kim sebep olduysa, o kurtarsın’’ gibi bir düşünce vardı ki, insanlar haksız sayılmazlardı.

Çünkü kulübü batağa sürükleyenler, alacaklarını kulüp gelirlerine temlik koydurarak teminat altına almışlardı.

Ne zamanki, puanlar silindi, transfer tahtası kapandı.

Yani bir anlamda Samsunspor için yolun sonu göründü, Samsun halkı o zaman tehlikenin farkına vardı bence.

Kulübün düzenlediği eşya piyangosuna her zamankinden farklı olarak yoğun ilgi gösterilmesi bunun ilk işaretidir bence.

İnsanlar bilet almak için yarışıyorlar bu defa.

Bir bilet alan da var, yüz bilet alan da.

Cemal Yeşilyurt’un önerisiyle aralarında Galip Öztürk’ün de bulunduğu 5 İşadamı 50 bin bilet satın almış.

50 bin bilet dile kolay geliyor ama bu kulübün kasasına 1 milyon liralık sıcak paranın girmesi demek.

Bu piyango fikrinin Samsunspor’u sahiplemek adına şehri harekete geçirdiği anlaşılıyor.

Dün bir okulumuzdaki etkinlikte miniklerin Samsunspor formasıyla o coşkuyu yaşaması da önemli bir işarettir.

Bunu küçümsemeyin.

Baksana OMÜ Senatosunun üyeleri olan kelli felli profesörlerde senato toplantısı gibi çok ciddi bir işi Samsunspor formalarıyla yapmışlar.

SENSİZ OLMAZ

BU AŞKIN KAHRAMANI SENSİN

Burada benim en çok hoşuma giden de Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 14 Şubat Sevgililer Gününe özel kampanyası oldu.

‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ sloganıyla başlatılan kampanya’da Atakum Belediyesi, 155 bin forma satarak kulübe 8 milyon liralık bir kaynak yaratmayı amaçlamış.

Taraftara seslenerek ‘’Sensiz Olmaz’’ diyor İshak Taşçı.

14 Şubat Sevgililer Gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda başlayacak kampanyada, her şehrin kendine has özellikleri olduğu vurgusundan yola çıkarak, Samsun’un ruhunun da Samsunspor olduğu anlatılıyor.

Futbol günümüzde bir endüstriye dönüşmüştür.

Milyonlarca dolarlık bütçelerden söz edilen futbol artık, bir topun peşinde 22 kişinin koştuğu bir oyun değildir sadece.

Bir kulübü yönetmek için yöneticilerin kulüp kasasına ceplerinden para koyması da yetmiyor.

Kalıcı gelirlerin oluşturulması gerekiyor.

Samsunspor örneğinden yola çıkacak olursak, kulübün sorun yaşamaması için şehrin bütünüyle katkı sunması gerekiyor.

Son günlerde iyi şeylere tanık oluyoruz.

Bunun sürmesini dilerim.