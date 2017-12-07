Samsun’da Kaçak Sigara Operasyonunda 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren takip sonucu önceki gün sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda Yılmaz S., İlkay D. ve Veysel S. Samsun'da, Gökhan K. ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında daha önce 14 bin 655 paket kaçak sigara ve 296 şişe kaçak içki ele geçirilmişti.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.