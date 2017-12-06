Samsun’da Kahvehaneye Pompalı Tüfekli Saldırıya 19 Yıl 9 Ay 15 Gün Hapis

Samsun'da bir kahvehaneye pompalı tüfekle yapılan ve 5 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yargılanan bir kişiye ceza yağdı.

Samsun'da bir kahvehaneye pompalı tüfekle yapılan ve 5 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yargılanan bir kişiye ceza yağdı. Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 2016 Ağustos ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki B.B., kahvehane önünde oturan Ç.K.'ye (24) pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Açılan ateşte Ç.K. ile kahvehanede Y.B. (49), A.A.(50), M.A. (63) ile M.Y.(17) yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanarak tutuklanan B.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında B.B., toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.