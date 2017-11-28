Samsun’da Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Samsun'da kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yakalandı.

Samsun'da kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat Akyüz (43) idaresindeki 06 BC 766 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Müjdat Akyüz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.