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Samsun’da Kamyonet Tır İle Çarpıştı: 2 Yaralı

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Samsun’da Kamyonet Tır İle Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'da kapalı kasa kamyonetin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım içesi Kıran Mahallesi otogar karşısı çevre yolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Parlak idaresindeki 16 GR 477 plakalı kapalı kasa kamyonet aynı istikamete seyir eden Selahattin Taşçı yönetimindeki 01 1013 H çekici, 663 BF dorse Kırgız plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Cafer Parlak ile eşi Necbure Parlak yaralandı. Necbure Parlak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Cafer Parlak ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Necbure Parlak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ağır yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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