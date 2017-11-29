Samsun’da Keçileri Kaçırtan İhbar

Samsun'da bir vatandaş tarafından yapılan "keçinin dağda mahsur kaldığı" ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi ancak ihbar asılsız çıktı.

Samsun'da bir vatandaş tarafından yapılan "keçinin dağda mahsur kaldığı" ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi ancak ihbar asılsız çıktı.

Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi Altınkaya Sokak civarında ihbarın yapıldığı ormanlık araziye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yol boyunca mahsur kalan keçiyi aradı. İhbarın yapıldığı bölgenin dışına çıkarak araçlarıyla keçiyi aramaya devam eden ekipler, ne bir keçi sesine ne de bir ize rastladı. 1 saat boyunca dağda siren çalarak keçi arayan ekipler daha sonra gelen ihbarın asılsız olduğunu anlayarak geri döndü.