Samsun’da Kurtlar Hayvanları Telef Etti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kurtların saldırdığı söylenen hayvanlar telef oldu.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kurtların saldırdığı söylenen hayvanlar telef oldu.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan Mahallesi'nde parçalamış halde bulunan hayvanlar korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, hayvanlarının kayıp olduğunu söylerken, vatandaşlar tarafından bir büyükbaş hayvan ile bir eşek parçalanmış halde bulundu. Mahalleli hayvan ölümlerinin sebebinin kurt sürülerinin saldırıları olduğunu ifade ederken, kayıp olan hayvanlar için de arama çalışması başlatıldı.