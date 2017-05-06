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Samsun’da Mahrem İmam Operasyonuna 22 Tutuklama

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Samsun’da Mahrem İmam Operasyonuna 22 Tutuklama
Samsun'da, FETÖ'nün emniyet "mahrem imamı" yapılanmasına yönelik 10 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları...

Samsun'da, FETÖ'nün emniyet "mahrem imamı" yapılanmasına yönelik 10 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" emniyet yapılanmasına yönelik 10 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'un merkez ilçeleri ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda emniyetin "mahrem imamları" olduğu ileri sürülen, aralarında mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 28 kişi dün Samsun Adliyesine sevk edilmişti. Mahkeme saat 03.00'te sonuçlandı ve 22 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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