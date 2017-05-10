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Samsun’da Minik Sporcular Ödüllendirildi

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Samsun’da Minik Sporcular Ödüllendirildi
Samsun'da İlkadım Belediyesinin başlatmış olduğu "Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım" projesinin final yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Samsun'da İlkadım Belediyesinin başlatmış olduğu "Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım" projesinin final yarışması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Samsun Mete Adanır Spor Salonunda düzenlenen programda yarışmayı kazanan öğrencilere ödül verildi. Projeye 32 anaokulu ve kreşten 1685 minik öğrenci katıldı. Projenin final yarışmasında minik öğrenciler hem spor yaptı hem de eğitici oyunlarla eğlendiler.

Proje hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, " "Gelecek İçin Minik Adım Spor İçin İlkadım" projesi ile Türkiye'de bir ilke imza attık. Bu projenin kapsadığı yaş açısından büyük bir önemi var. Sporu bir alışkanlık haline getirerek sağlıklı bir nesil yetişmesini amaçlıyoruz. Mete Adanır Spor Salonumuzda Dere Bahçe Sosyal Tesislerimizde, kısa zamanda yapımını tamamladığımız halı saha ve spor alanlarımızda binlerce evladımızı spor ile buluşturuyoruz. Bu projede İlkadım sınırlarını aşarak Ulusal anlamda ses getiren ve örnek olan bir proje oldu" dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Samsun ve özellikle İlkadım ilçesi spor anlamında lokomotif olma yolunda hızla ilerliyor. İşitme Engelliler Olimpiyatlarına sayılı günler kala böylesine başarılı ve teşvik edici spor faaliyetleri için bir arada olmak mutluluk verici. Tabii İlkadım Belediyesi güzel bir projeye imza attı. Biz genelde bu salonlara kapalı salonlar diyerek kapattık. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu salonların sadece çatısı kapalı ve binlerce çocuğumuz buralardan istifade ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan minik öğrenciler Samsun Valisi İbrahim Şahin ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından ödüllendirildi.

Programa, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, Kamu Kurumu ve STK temsilcileri, Meclis Üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

Samsun’da Minik Sporcular Ödüllendirildi

Samsun’da Minik Sporcular Ödüllendirildi

Samsun’da Minik Sporcular Ödüllendirildi

Samsun’da Minik Sporcular Ödüllendirildi

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