Samsun’da Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Artırılıyor

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek" ve "gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda...

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek" ve "gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri bilgilendirmek" amacıyla oluşturulan "Samsun Öğretmen Akademisi Projesi" kapsamında ilk eğitimler başladı.

Öğretmenden Öğretmene eğitim sistematiği üzerine geliştirilen Öğretmen Akademisi konusunda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin değişen dünyada mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzerine bir sistem kurguladık. Sistematiği tarafımızdan oluşturulan öğretmen akademisinde; alanında farklılık gösteren, kendini geliştirmiş öğretmenlerimiz bilgi ve becerilerini meslektaşları ile paylaşacak. Bu paylaşımda hep birlikte öğrenmeyi sağlayacak. İlk eğitimlerimiz de öğretmenlerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Samsun Öğretmen Akademisi yeni eğitimler ve atölye çalışmaları ile faaliyetlere devam edecek" dedi.

Öğretmen Akademisi kapsamında şu ana kadar öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim takvimleri oluşturuldu. Bugüne kadar "AB Proje Hazırlama Eğitimi", "Öğretim Süreçlerinde Öğretim Stratejileri", "STEM Eğitimi", "TÜBİTAK Proje Araştırmaları" ve "Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar" konulu seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlere katılan öğretmenler eğitimler sırasında eğlenerek öğrenme imkânı buldu.

Öğretmen akademisinde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor

Eğitimlere katılan öğretmenler eğitimlerin oldukça zevkli ve öğretici geçtiğini, mesleki anlamda kendilerini yenileme imkânı bulduklarını belirtiyor. Birçok yerde ücretli verilen eğitimlerin, öğretmen akademisi ile ücretsiz olarak verilmesi de önemli bir ayrıntı.

"Samsun Öğretmen Akademi Projesi" kapsamında alanında farkındalık oluşturan, mesleki anlamda ortaya yenilikler koyan öğretmenler il genelinde belirlenerek eğitim takvimi oluşturuldu. Oluşturulan eğitim konuları ve takvime göre eğitimlere katılmak isteyen öğretmenler eğitimleri atölyelerde alıyor. Bir ay gibi kısa sürede 150 öğretmen akademide ders gördü.