  • BIST 108.474
  • Altın 153,014
  • Dolar 3,8240
  • Euro 4,5048
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Samsun’da Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Artırılıyor

» »
Samsun’da Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Artırılıyor
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek" ve "gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda...

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek" ve "gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri bilgilendirmek" amacıyla oluşturulan "Samsun Öğretmen Akademisi Projesi" kapsamında ilk eğitimler başladı.

Öğretmenden Öğretmene eğitim sistematiği üzerine geliştirilen Öğretmen Akademisi konusunda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin değişen dünyada mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzerine bir sistem kurguladık. Sistematiği tarafımızdan oluşturulan öğretmen akademisinde; alanında farklılık gösteren, kendini geliştirmiş öğretmenlerimiz bilgi ve becerilerini meslektaşları ile paylaşacak. Bu paylaşımda hep birlikte öğrenmeyi sağlayacak. İlk eğitimlerimiz de öğretmenlerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Samsun Öğretmen Akademisi yeni eğitimler ve atölye çalışmaları ile faaliyetlere devam edecek" dedi.

Öğretmen Akademisi kapsamında şu ana kadar öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim takvimleri oluşturuldu. Bugüne kadar "AB Proje Hazırlama Eğitimi", "Öğretim Süreçlerinde Öğretim Stratejileri", "STEM Eğitimi", "TÜBİTAK Proje Araştırmaları" ve "Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar" konulu seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlere katılan öğretmenler eğitimler sırasında eğlenerek öğrenme imkânı buldu.

Öğretmen akademisinde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor

Eğitimlere katılan öğretmenler eğitimlerin oldukça zevkli ve öğretici geçtiğini, mesleki anlamda kendilerini yenileme imkânı bulduklarını belirtiyor. Birçok yerde ücretli verilen eğitimlerin, öğretmen akademisi ile ücretsiz olarak verilmesi de önemli bir ayrıntı.

"Samsun Öğretmen Akademi Projesi" kapsamında alanında farkındalık oluşturan, mesleki anlamda ortaya yenilikler koyan öğretmenler il genelinde belirlenerek eğitim takvimi oluşturuldu. Oluşturulan eğitim konuları ve takvime göre eğitimlere katılmak isteyen öğretmenler eğitimleri atölyelerde alıyor. Bir ay gibi kısa sürede 150 öğretmen akademide ders gördü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler Konuştu Başkan Karalar Dinledi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Karaman’da Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Başkan Özakcan 7 Nolu Sağlık Ocağı’nı Ziyaret Etti12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Sınırın Mavi Çizgisi Fırat Nehri12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Anne Vahşeti Gizli Kamerada12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Şen: "Görevimiz Ormanlarımızı Korumak"12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Kuzey Irak’tan Kaçan İki Terörist Teslim Oldu12 Aralık 2017 Salı 11:33
  • Samsun’da Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilikleri Artırılıyor12 Aralık 2017 Salı 11:28
  • Yüzüne Madde Atılan Kadının Durumu İyiye Gidiyor12 Aralık 2017 Salı 11:28
  • Otobüste Fenalaşan Yolcu, Hastaneye Böyle Yetiştirildi12 Aralık 2017 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti