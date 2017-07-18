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Samsun’da Olimpiyat Coşkusu

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Samsun’da Olimpiyat Coşkusu
Samsun'un ev sahipliği yaptığı dünyanın 3. büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılış heyecanı başladı.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı dünyanın 3. büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılış heyecanı başladı.

6 kıta ve 97 ülkeden 3 bin 105 sporcunun katıldığı 23. Yaz Deaflympics Samsun 2017 açılış töreni büyük bir coşku ile yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılıyor. Dev spor organizasyonunun açılış seremonisi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın önderliğinde coşku içinde gerçekleştiriliyor.

Açılış öncesinde yurt dışından gelen sporcu ve misafirler stadyumdaki yerini aldı. Dev organizasyonu izlemek isteyen 10 binler stada akın etti. Vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri eşliğinde stadyuma alındı. Samsunlular 33 bin 919 kişi kapasiteli yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yerini aldı.

Açılış öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katılımcıları ve stadı dolduran vatandaşları selamladı.

Açılış töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seremonide 650 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 3 binin üzerinde polis görev alıyor.

Samsun’da Olimpiyat Coşkusu

Samsun’da Olimpiyat Coşkusu

Samsun’da Olimpiyat Coşkusu

Samsun’da Olimpiyat Coşkusu

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