Samsun’da Ot Yangını Korku Ve Paniğe Sebep Oldu

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da boş arazideki ot yangını korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple boş arazide yangın çıktı. Otların tutuşması üzerine arazide bulunan çam ağaçlarına doğru yönelen yangın korku ve paniğe yol açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını, arazide bulunan elektrik trafosuna ulaşmadan kontrol altına alıp söndürdü.