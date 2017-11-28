  • BIST 104.459
  • Altın 163,526
  • Dolar 3,9322
  • Euro 4,6718
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Samsun’da Polis Müdürüne Fetö’den 8 Yıl 1 Ay 6 Gün Hapis

» »
Samsun’da Polis Müdürüne Fetö’den 8 Yıl 1 Ay 6 Gün Hapis
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü, ByLock...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü, ByLock kullandığı gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 06 Ocak'ta tutuklanan Sefa K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sefa K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç Eski Sol Parti Başkanı Lars Ohly’e Taciz Suçlaması28 Kasım 2017 Salı 12:48
  • Selendi’deki Şüpheli Mezar Boş Çıktı28 Kasım 2017 Salı 12:43
  • Samsun’da Polis Müdürüne Fetö’den 8 Yıl 1 Ay 6 Gün Hapis28 Kasım 2017 Salı 12:43
  • Niğde’de İki Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 12:38
  • Eşine Ateş Açıp Kazara 2,5 Yaşındaki Kızını Vuran Baba Adliyeye Sevk Edildi28 Kasım 2017 Salı 12:38
  • Kontrolden Çıkan Pikap Takla Attı: 3 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 12:38
  • Komşusunu Hastaneye Götürürken Kazada Öldü28 Kasım 2017 Salı 12:33
  • Hurdacıda Çıkan Yangın Söndürüldü28 Kasım 2017 Salı 12:28
  • Zekeriya Öz’ün Kayınbiraderi Fetö’den Tutuklandı28 Kasım 2017 Salı 12:28
  • Sahte Altın Bilezikle Kuyumcuyu Dolandırdı28 Kasım 2017 Salı 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti