Samsun’da Polis Müdürüne Fetö’den 8 Yıl 1 Ay 6 Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü, ByLock...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü, ByLock kullandığı gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 06 Ocak'ta tutuklanan Sefa K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sefa K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.