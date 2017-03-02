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Samsun’da Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun’da Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti
Samsun'da aracının içinde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da aracının içinde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi Sancak Sokak'ta bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçe operatörü Yunus Emre Yörükoğlu (29), kullandığı 55 HD 252 plakalı kamyonetinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 2'si kalbine olmak üzere vücuduna 8 misket diye tabir edilen saçma isabet eden Yunus Emre Yörükoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yörükoğlu, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yörükoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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