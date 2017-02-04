Samsun’da Raylı Sistem Çarşamba’ya Kadar Uzayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, raylı sistemin Çarşamba'ya kadar uzayacağını belirterek Çarşamba'ya Yeşilırmak ve Bafra'ya...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, raylı sistemin Çarşamba'ya kadar uzayacağını belirterek Çarşamba'ya Yeşilırmak ve Bafra'ya da Kızılırmak Üniversitelerini kazandırmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba'da Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneğinin geleneksel kaynaşma toplantısına katıldı. Göl Restoranda yapılan toplantıya ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, raylı sistemi üniversiteye çıkardıktan sonra 2 sene içerisinde Çarşambaya kadar uzatacaklarını açıkladı. Yılmaz, "Üniversite öğrencilerinin Samsun'a olan ulaşımlarıyla ilgili sıkıntılarını hafifletmek için de bazı tedbirler düşünüyoruz. Raylı sistemi Tekkeköy'e kadar getirdik. Aslında havaalanına kadar gelmesi yönünde talepler vardı ama bu arada öğrencilerin üniversiteye çıkamama taleplerinin daha acil ve öncelikli bulduk. Yeni Rektörümüz Prof. Fr. Sait Bilgiç hocam da bu konuyu bizden rica etti. Gücümüzü oraya yönelttik. Şu anda üniversite altına kadar gelen trenleri, üniversite kampüsüne kadar çıkartma çalışmalarını başlatmak üzereyiz. Trenler, üniversiteye çıktıktan sonra muhtemelen 2 sene sonra havaalanı-Tekkeköy arasındaki raylı sistem bağlantısı devam edecek. Onu takip eden zaman içerisinde de hafif raylı sistem Çarşamba'ya kadar uzatılmasıyla ilgili sürecin çalışmalarını yapıyoruz. Aynı şekilde hattın Taflan istikametine de uzatılması projelerinin hazırlıklarını yapıyoruz. Havaalanı-Çarşamba arasındaki proje hazırlıklarının da talimatlarını verdik. O hazırlıklar da yakında başlıyor." dedi.

"Fakülte kapanmayacak, 4'üncü üniversiteyi istiyoruz"

Yeşilırmak'ta yaşanan efsanelerin kitaplaşarak kültürel bir esere dönüştürülebileceğini belirten Yılmaz, ilçedeki fakülteleri kapatmayacaklarını vurgulayarak, "Çarşamba'daki bazı fakültelerin Samsun'a götürülmesi ve Çarşamba Yeşilırmak Üniversitesi ile ilgili konunun ertelenmesi veya ortadan kaldırılmasına yönelik 1-2 söz olmuştu. Samsun ölçeğindeki şehirlerin tümünde 3 -4 üniversite var. Kayseri'de 3, Konya'da 4, Eskişehir'de 4 tane var. Samsun'da 2'nci üniversite kapatılan vakıf üniversitesi var. Ama Çarşamba'daki fakültelerin sayısını azaltmak kadar anlamsız bir şey olmaz. Tam tersine Çarşamba'daki fakültelerin sayısı arttırılır. Samsun'a 3'üncü bir üniversite olarak Yeşilırmak Üniversitesi olur. Bununla da kalmayız, inşallah 4'üncü bir üniversite Kızılırmak Üniversitesi olur. Çarşambalı Mustafa Güneşdoğdu ağabeyimizin "Ben bu dünyaya geldiğim gibi gideceğim arkadaşlar. Ne olur bana hayır yaptırın" diyerek bu konuda Başkan Hüseyin Dündar ile el ele vererek burada oluşturduğu kampüsü, onun anısı ve hatırasına yakışacak bir şekilde üniversite olma yolundaki gidişini kimsenin durdurma hakkı yok. Durdurmayacağız. Durdurulmaması lazım. Bizim de bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu bir konuşma yaptı.

Toplantı protokol konuşmalarının ardından sona erdi.