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Samsun’da Sahil Güvenlik Aracı Kaza Yaptı: 2 Asker Yaralı

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Samsun’da Sahil Güvenlik Aracı Kaza Yaptı: 2 Asker Yaralı
Samsun'da Sahil Güvenik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait askeri aracın orta refüjdeki bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında...

Samsun'da Sahil Güvenik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait askeri aracın orta refüjdeki bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş ile 1 er yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum İlçesi Atakent mevkisi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Murat Karaca idaresindeki 55 SGH 015 plakalı Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarpıp ardından da takla attı. Kazada, araç sürücüsü Uzman Çavuş Murat Karaca ile yanında bulunan er Mehmet Kökçıkaran yaralandı. Aracın içinde sıkışan sürücü Murat Karaca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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