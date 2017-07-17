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Samsun’da Sanayide Büyük Çaplı Yangın

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Samsun’da Sanayide Büyük Çaplı Yangın
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir özel oto bakım servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Samsun'da saniyede üç iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir özel oto bakım servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangınla beraber iş yerinde patlamalar oluştu. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangının çevredeki dükkanlara da sirayet ettiği ve üç iş yerinin yandığı belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Samsun’da Sanayide Büyük Çaplı Yangın

Samsun’da Sanayide Büyük Çaplı Yangın

Samsun’da Sanayide Büyük Çaplı Yangın

Samsun’da Sanayide Büyük Çaplı Yangın

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