  • BIST 106.448
  • Altın 155,414
  • Dolar 3,8563
  • Euro 4,5464
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 9 °C

Samsun’da ’Sevgilime Baktın’ Kavgası: 1 Yaralı

» »
Samsun’da ’Sevgilime Baktın’ Kavgası: 1 Yaralı
Samsun'da bir kişi, "sevgilime baktın" dediği şahsı bıçakla yaraladı.

Samsun'da bir kişi, "sevgilime baktın" dediği şahsı bıçakla yaraladı.

Olay, lkadım ilçesi Yabancılar Çarşısı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs, kız arkadaşlarıyla Yabancılar Çarşısı'na geldi. Bu sırada çarşıda bulunan Irak uyruklu Aymaen Saad M. (20) isimli vatandaş, iddiaya göre arkadaş grubuna baktı. Yaşları 17 ila 18 arasında olan gruptan bir genç Aymaen Saad M.'ye "Sevgilime niye bakıyorsun" diyerek tepki gösterdi. İkili arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen genç, Irak uyruklu Saad M.'yi sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Kazası 3 Yaralı07 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  • Chp’li Meclis Üyesi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı07 Aralık 2017 Perşembe 17:43
  • Polisten Kaçarken Bacağını Kırdı07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Çorap İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde Bir Gecekonduda Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Yangın Nedeniyle Gecekondudan Alevler Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ve İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.07 Aralık 2017 Perşembe 17:38
  • Damadını Öldürmeye Azmettiren Kayınpeder Ve 7 Sanığa Hapis İstemi07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
  • Yenice’de Tarım Arazisindeki Yangın Söndürüldü07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
  • Diyarbakır Emniyetinden Vatandaşlar Uyarı07 Aralık 2017 Perşembe 17:18
  • Gaziantep’te 2 Deaş’li Tutuklandı07 Aralık 2017 Perşembe 17:13
  • Fetö Operasyonunda 15 Bin Dolar Ele Geçirildi07 Aralık 2017 Perşembe 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti