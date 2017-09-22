Samsun'da şifayı buldu

Skolyoz hastalığı nedeniyle ayakta duramayan, yürüyemeyen ve sürekli bel ağrısı çeken Iraklı Dhamya Hammoodi, Samsun’da gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu

Iraklı 53 yaşındaki Dhamyaa Hammoodi, 5 yıldır bel ağrısı çekiyordu. Bu ağrılar dolayısıyla hayatı gittikçe zorlaşmıştı. Aynı zamanda yürümede, ayakta durmakta da güçlük çekiyordu. Uzun yol gidemez bir durumdaydı. Yaptığı araştırmalar sonucunda tedavi için Samsun'a gelmeye karar verdi. Samsun'da yapılan muayeneler sonucunda hastanın belinde eğrilik ve hassasiyet olduğu anlaşıldı. Çekilen X-Ray ve MR'da belinde kayma, daralma ve skolyoz olduğu tespit edilen Iraklı hasta VM Medicalpark Samsun Hastanesi’nde yapılan 3 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Hastanın ameliyat sonrası skolyozu yüzde 35'ten 5'e geriledi.

VM Medicalpark Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, Dhamya Hammoodi'nin tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi: "Hasta ameliyat edilerek belindeki darlık açıldı, skolyozu ve kayması düzeltildi. Ameliyattan iki gün sonra ayağa kalktı. Yürümede büyük zorluk çeken hastamız artık desteksiz yürümeye başladı, belindeki tüm problemler düzeldi. Ameliyattan sonra üçüncü gün ise herhangi bir sağlık sorunu olmadan taburcu edildi."

HASTA MEMNUN KALDI

Iraklı Dhamyaa Hammoodi ise duygularını şöyle dile getirdi: "Hayatım çekilmez bir haldeydi. Sürekli belim ağrıyordu. Bana Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu'nu önerdiler. Yürümek, ayakta durmak hayal gibi geliyordu. Doktorum sayesinde tüm sağlık sorunlarımı yendim. İkinci gün ayağa kalktım. Hiçbir şekilde destek almadan yürümeye başladım, gerçekten her şey iyiye gitti. Samsun'da şifa buldum. Beni iyileştiren doktorum Turgut Bey'e minnettarım, her şey için çok teşekkür ederim." Yunus KILIÇ