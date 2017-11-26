Samsun’da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahalesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahalesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz A. (36) boynundan yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Yılmaz A., durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.