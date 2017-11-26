  • BIST 104.539
  • Altın 163,696
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Samsun’da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

» »
Samsun’da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahalesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahalesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz A. (36) boynundan yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Yılmaz A., durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteriner Hekim, Cinsel İstismar Ve Şantaj Suçlamasıyla Tutuklandı26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Gaziantep’te Canlı Bomba Paniği26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Kelkit Jandarma Ekiplerinden Kaçakçılara Ağır Darbe26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Rize’de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 21:33
  • Bakırköy D-100 Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 21:28
  • Adana’da Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü26 Kasım 2017 Pazar 21:23
  • Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmı26 Kasım 2017 Pazar 20:43
  • D-100 Karayolu İncirli Mevkiinde 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. Kazanın, Makas Atarak İlerleyen Bir Motosikletlinin Sebep Olduğu İddia Edilirken Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Ka26 Kasım 2017 Pazar 20:08
  • Ayrılmak İsteyen Eşine Silahla Saldırdı, 2.5 Yaşındaki Kızını Vurdu26 Kasım 2017 Pazar 20:08
  • 50 Bin Tl’lik Hırsızlığın Zanlıları Tutuklandı26 Kasım 2017 Pazar 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti